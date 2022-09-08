Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II — СМИ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II — СМИ The Sun: принц Гарри поехал к королеве без Меган Маркл wikimedia

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Принц Гарри поехал в шотландский замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги Меган Маркл. По данным источников The Sun и The Mirror, она осталась в Лондоне вместе с двумя детьми.

По информации собеседников изданий, принц Уильям тоже поехал в Балморал без своей супруги, сообщил РБК

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Принц Гарри и Меган Маркл живут в США, но на этой неделе вернулись в Великобританию для участия в церемонии вручения наград WellChild Awards, уточнил источник The Sun.

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Собеседник The Mirror отметил, что Маркл может приехать в Балморал 9 сентября.

На Букингемском дворце и Даунинг стрит приспустили флаги после объявления о смерти Елизаветы II. Она умерла в возрасте 96 лет. Престол перешел к принцу Чарльзу. Он выбрал себе тронное имя Карл III.

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