Совсем другая монархия. Что изменится с восхождением на трон принца Чарльза | 360°

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Viber Совсем другая монархия. Что изменится с восхождением на трон принца Чарльза Профессор Капитонова: отношения России и Британии после смерти Елизаветы II не изменятся РИА «Новости»

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Смерть королевы Елизаветы II и восхождение на престол ее наследника принца Чарльза мало что изменит в мировой политике и никак не отразится на взаимоотношениях Великобритании и России. Такое мнение в беседе с «360» высказала доктор исторических наук, профессор Кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова.

«Король умер. Да здравствует король!» — такой принцип работает в монархии. После Елизаветы II на трон взойдет ее сын Чарльз, но это будет уже совсем другое правление, считает профессор. Покойная королева была известна тем, что поставила себе за правило не вмешиваться в политику и строго этого правила придерживалась на протяжении своей жизни.

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«Характер монархии изменится, конечно, потому что Чарльз известен тем, что в отличие от королевы Елизаветы II, <…> он как раз вмешивался в политику. И это уже продемонстрировал», — отметила Капитонова.

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Она напомнила случай, когда британская The Guardian, ссылаясь на свободу печати, опубликовала письма принца Чарльза членам кабинета, в которых он давал советы министрам, как им следует поступать в том или ином вопросе.

«Это как раз вмешательство в политику. Я думаю, Чарльз будет вмешиваться, хотя он от этого открестился и сказал, что когда станет монархом, не будет себе такого позволять. Но я думаю, что это будет происходить. Он достаточно активный в этом плане», — заявила профессор.

Капитонова отметила, что принц Чарльз не очень популярен в Великобритании, как и его супруга Камилла. Но это вряд ли заставит принца отречься от престола в пользу сына, считает эксперт. Хотя по мнению профессора, британский народ ждал бы от него такого шага.

Внешняя политика Великобритании после смены монарха не изменится, так как за этот аспект отвечает премьер-министр страны. А отношение Лиз Трасс к России известно. Поэтому шагов к нормализации ситуации ожидать не стоит, все будет продолжаться в том же русле, подчеркнула профессор.

РИА «Новости»

Королева Елизавета II приезжала в Россию с визитом в 1994 году. Официальное приглашение ей сделал Михаил Горбачев, будучи с визитом в Великобритании в 1989 году. Монарх могла бы приехать и раньше, но тогдашний премьер Маргарет Тэтчер не позволила — она считала визит преждевременным.

«Поэтому визит состоялся в 94-м году и был вполне успешным. Можно сказать — историческим», — отметила Капитонова.

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