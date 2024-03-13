Мир 13 марта 2024, 18:56 Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры Герцогиня Меган Маркл выиграла иск в суде против сводной сестры Саманты I–Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Герцогиня Меган Маркл одержала победу в суде по делу о клевете, возбужденному по инициативе ее сводной сестры Саманты. Об этом сообщило издание People.

Судья отклонила дело, потому что у Саманты Маркл не было достаточный оснований и доказательств, что ее сестра оклеветала ее в интервью с телеведущей Опре Уинфри и в других беседах с журналистами. Кроме того, родственнице герцогини нельзя будет повторно подать иск.

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Сводная сестра Маркл утверждала, что королевская особа опорочила ее, когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье. По словам родственницы герцогини, они с Меган были весьма близки, когда жили в Лос-Анджелесе.

Дело о клевете возбудили в марте два года назад, однако спустя еще год дело прекратили, так как судья установил, что Меган просто выражала свое мнение. Тем не менее, Саманта снова передала дело в суд в ноябре и потребовала с жены принца Гарри 75 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о разводе.