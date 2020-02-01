Меган Маркл станет наставницей в телешоу о вторых свадьбах

По его данным, Маркл будет вести шоу вместе с подругой — свадебным стилистом Джессикой Малруни. Супруга принца поделится с участницами шоу своим опытом: до замужества с Гарри она два года прожила в браке с американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном.

По информации издания, Меган будут платить по 588 долларов (около 37,5 тысячи рублей) за один съемочный день.

Ранее она заключила контракт со студией Disney. Супруга принца будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные деньги пойдут на спасение дикой природы и защиту животных от незаконной охоты.

Меган Маркл — американская актриса, известная по роли Рэйчел в телесериале «Форс-мажоры». Весной 2018 года в Виндзорском замке состоялась ее свадьба с британским принцем Гарри.

В январе 2020 года пара объявила об отказе от королевских привилегий и желании вести частную жизнь. Гарри и Меган решили жить попеременно в Канаде и Великобритании.