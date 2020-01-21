Принц Гарри улетел в Канаду к семье

Принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду. Там его ждут жена Меган Маркл и их восьмимесячный сын Арчи. Внук Елизаветы II улетел из аэропорта Хитроу вечером в понедельник.

Как сообщила газета The Telegraph, принц до своего отъезда посетил Британско-африканский инвестиционной саммит. Там он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

В начале января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что откажутся от статуса старших членов королевской семьи, будут зарабатывать на жизнь самостоятельно и жить как в Великобритании, так и в Северной Америке. По этому вопросу Елизавета II созвала семейный совет. После него королева заявила, что поддерживает своего внука в желании жить самостоятельно.

Позже стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять другие церемониальные обязанности. Также они теперь официально не являются членами королевской семьи и не будут получать госфинансирование. В ближайшее время принц откажется от почетных воинских званий и всех привилегий. В том числе его лишат звания капитан-генерала Королевской морской пехоты. Его он в 2017 году получил от деда — герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом написал ТАСС.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года, а спустя год у них родился первенец —сын Арчи.