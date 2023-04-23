Мир 23 апреля 2023, 10:04 Меган Маркл призвала СМИ прекратить «цирк» из-за публикации ее переписки с Карлом III Меган Маркл потребовала прекратить «цирк» в СМИ из-за публикации писем Карлу III flickr

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Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл осудила журналистов за публикацию переписки с королем Карлом III с обвинениями в адрес королевской семьи в расизме. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель герцогини заявил, что Маркл не беспокоит публикация переписки двухлетней давности и что любое утверждение о ее обвинениях является «ложным и нелепым». Он также призвал СМИ прекратить создавать «изнурительный цирк» вокруг королевской семьи.

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Переписка началась в 2021 году после интервью принца Гарри и Меган телеведущей Опре Уинфри. Там герцогиня Сассекская сообщила, что до рождения ее сына Арчи представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили приглашение на предстоящую церемонию коронации короля Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. При этом отмечалось, что супругу герцогини необязательно посещать церемонию, поскольку детям и братьям монарха не нужно преклонять колено перед королем.