Знаменитости 21 декабря 2022, 13:16 Британские депутаты заступились за Меган Маркл перед бывшим ведущим Top Gear DT: британские депутаты потребовали наказать Джереми Кларксона за статью о Меган Маркл YouTube

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Группа депутатов из разных партий парламента Великобритании потребовала у руководства таблоида The Sun наказать колумниста, бывшего ведущего автошоу Top Gear Джереми Кларксона за статью с призывом провести Меган Маркл голой по улицам. Мужчину назвали женоненавистником, рассказал The Daily Telegraph.

«Самым решительным образом осуждаем грубый женоненавистнический язык в отношении герцогини Сассекской», — заявили они главному редактору Виктории Ньютон.

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Под обращением подписались 65 депутатов. Они заявили, что мало удалить скандальную статью, следует отдельно наказать ее автора. Парламентарии указали на недопустимость таких призывов в Великобритании, особенно на страницах ведущей газеты.

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Меган Маркл и принц Гарри рассказали на Netflix о конфликтах внутри королевской семьи и сложной жизни в Великобритании. После этого Джереми Кларксон написал в своей колонке на сайте The Sun, что теперь британцы должны раздеть герцогиню, провести по улицам и забросать фекалиями.

После того как редакция получила на статью 17,5 тысячи жалоб, журналист сам попросил ее удалить — он заявил, что публика не поняла его отсылку к сцене из сериала «Игра престолов».