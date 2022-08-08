Медведев заявил, что Запад пропустил давнишний сигнал от России

Россия в 2008 году насильно принудила Грузию к миру, и это должно было послужить сигналом для США, но они его не услышали и продолжили проводить опасный курс. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передало РИА «Новости».

«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», — написал он в Telegram-канале.

По словам Медведева, из-за того, что США все равно продолжают опасную политику, России в 2022 году пришлось ответить гораздо жестче, чем при схожих обстоятельствах в прошлом.

«Теперь необратимо изменился весь мир», — подытожил политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена добиваться мирного соглашения с Украиной только на собственных условиях. Он подчеркнул, что страна будет «всеми доступными способами» защищать национальные интересы.