03 февраля 2024, 11:44
Медведев уличил Запад в «подкармливании» несистемной оппозиции в России
Медведев: Запад давно опекает несистемную оппозицию в России
Несистемная оппозиция в России давно находится под финансированием западных стран. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Например, экстремиста [Алексея] Навального и всю кодлу гламурных оппозиционеров, которые разбежались по западным странам и по любому поводу гадят», — написал он.
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Медведев отметил, что среди них есть как откровенные фрики, так и сложившиеся бандитские формирования.
«Есть совсем еще младая поросль выродков, которая нацепила на себя униформу хохлонацистов, чтобы устраивать в России диверсии и теракты», — добавил политик.
По словам зампреда, несистемная оппозиция есть и на Западе.
«Правда, не продажная и убогая, а благопристойная и разумная. Они не желают гибели Отечеству, но видят путь его развития. Безусловно, новые политики более мотивированны и адекватны, чем разжиревшие коты из традиционных партий», — отметил Медведев.
Ранее зампред Совбеза пообещал сделать все возможное для исчезновения врагов России.
Дмитрий Медведев
Россия
Запад
Оппозиция
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