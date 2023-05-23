Мир 23 мая 2023, 17:33 Медведев указал на большую ошибку НАТО относительно сценария ядерного конфликта Медведев: НАТО ошибается, думая, что ядерный конфликт невозможен РИА «Новости»

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НАТО считает невозможным сценарий ядерной войны, поэтому не воспринимает такую угрозу всерьез, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, в этом состоит большая ошибка альянса.

Медведев подчеркнул, что, если бы блок относился к такому сценарию иначе, то не снабжал бы киевский режим опасным оружием.

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«Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда», — пояснил политик.

По его словам, НАТО делает ошибку, потому что в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию.

«И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», — заключил он.

Зампред Совбеза указывал ранее, что вероятность ядерного апокалипсиса зависит от уровня поставок Украине опасных вооружений. Он неоднократно предупреждал, что такое поведение Запада ведет лишь к затягиванию конфликта и большему количеству жертв.