Мир 23 мая 2023, 13:44 Медведев предупредил о ядерном апокалипсисе на фоне поставок оружия Украине Медведев: вероятность ядерного апокалипсиса зависит от вида поставляемого оружия для ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от вида поставляемых Украине вооружений, предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, чем больше поставок будут направлять ВСУ, тем в большей опасности будет мир, сообщил ТАСС.

«Чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — подчеркнул он.

Реклама

Медведев добавил, что действия Запада по укреплению военной составляющей киевского режима ведут лишь к тому, что конфликт затягивается, а количество жертв растет.

Ранее зампред Совбеза отмечал, что о переговорах с нацистским государством в стадии полураспада говорить не приходится. Тем более что Украина находится под внешним управлением.

«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. <…> И только об условиях послевоенного мироустройства», — указал политик.