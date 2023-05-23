23 мая 2023, 13:44
Медведев предупредил о ядерном апокалипсисе на фоне поставок оружия Украине
Медведев: вероятность ядерного апокалипсиса зависит от вида поставляемого оружия для ВСУ
Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от вида поставляемых Украине вооружений, предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, чем больше поставок будут направлять ВСУ, тем в большей опасности будет мир, сообщил ТАСС.
«Чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — подчеркнул он.
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Медведев добавил, что действия Запада по укреплению военной составляющей киевского режима ведут лишь к тому, что конфликт затягивается, а количество жертв растет.
Ранее зампред Совбеза отмечал, что о переговорах с нацистским государством в стадии полураспада говорить не приходится. Тем более что Украина находится под внешним управлением.
«Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. <…> И только об условиях послевоенного мироустройства», — указал политик.
Ядерное оружие
Дмитрий Медведев
Украина
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