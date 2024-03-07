Мир 07 марта 2024, 19:41 Медведев предупредил Францию об исчезновении «красных линий» Зампред СБ Медведев: у России больше нет красных линий по отношению к Франции РИА «Новости»

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У России больше нет никаких красных линий по отношению к Франции. Таким образом замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсети X слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет ограничений в вопросе поддержки Киева.

«Макрон сказал, что „больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов̏“ в вопросе поддержки Украины… Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», — подчеркнул Медведев.

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В вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов», заявил французский президент Эммануэль Макрон на встрече с лидерами оппозиционных партий. Глава государства поучаствовал в дискуссии в преддверии запланированного на следующей неделе голосования в парламенте по поводу заключенного с Украиной соглашения о безопасности.