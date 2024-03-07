Мир 07 марта 2024, 18:35 Макрон заявил об отсутствии у Франции лимитов в вопросе помощи Украине Макрон: в поддержке Францией Украины нет никаких лимитов РИА «Новости»

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В вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов», заявил французский президент Эммануэль Макрон на встрече с лидерами оппозиционных партий. Об этом сообщило BFM TV.

Глава государства поучаствовал в дискуссии в преддверии запланированного на следующей неделе голосования в парламенте по поводу заключенного с Украиной соглашения о безопасности.

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Лидеры Компартии и «Национального объединения» Фабьен Руссель и Джордан Барделла заявили, что сторонам не удалось достичь консенсуса об объемах поддержки киевского режима.

«Наш предмет расхождений — это средства, которые мы вкладываем», — подчеркнул Руссель.

В свою очередь Барделла гарантировал, что Франция не будет участвовать в конфликте на Украине, хотя, по его словам, Макрон «готов к войне».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Макрон продолжает повышать вовлеченность страны в украинский конфликт. Официальный представитель Кремля назвал очевидным тот факт, что Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения России. Однако это никаким образом не соответствует интересам самих французов, подчеркнул Песков.