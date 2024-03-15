Мир 15 марта 2024, 12:54 Медведев послал ЕС после требований вернуть золото Румынии Медведев: за требования вернуть золото Румынии Евросоюз можно только послать РИА «Новости»

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Европейских политиков, которые додумались до требований о возврате Румынии золотого запаса и культурных ценностей, переданных на хранение в 1916–1917 годах, можно только послать. Об этом заявил на своей странице во «ВКонтакте» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Комментируя заявления на эту тему, Медведев процитировал фильм «Брат-2».

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«Одно слово — румын!» — с такой фразы он начал свой комментарий о требованиях по возврату золота.

Политик заметил, что Россию уже, казалось бы, уже довольно сложно удивить. Но европейские руководители снова дали повод.

«Хотят возврата золота в Румынию. Того, что национализировало советское правительство в 1918-м за плохое поведение. Ну и отказалось платить по долгам распавшейся империи», — пояснил зампред СБ.

Медведев обратил внимание, что Румыния это приняла и потом получила от отказ от репараций по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны.

«Теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента. Даже не знаю, что и отвечать на такую наглость», — возмутился политик.

Особенно дико эти требования выглядят на фоне того, что ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов. И теперь, продолжил он, просит вернуть «золотишко» Румынии.

«Сказать нечего по-русски, можно только послать», — заключил Медведев.