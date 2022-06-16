Медведев посчитал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал поездку в Киев лидеров Германии, Франции, Италии — Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Марио Драги — бесполезной. По словам Медведева, Украину к миру это не приблизит.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал Медведев в Twitter.

Ранее стало известно, что Макрон, Драги и Шольц утром 16 июня прибыли с визитом в Киев. Политики приехали в украинскую столицу на поезде. Соответствующее фото опубликовали итальянские СМИ.

Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Италии встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Макрон заявил, что страны ЕС начали оказывать Украине финансовую помощь для восстановления страны. Об этом написал RT.