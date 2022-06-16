Итальянцы показали фото Макрона, Шольца и Драги из поезда на пути в Киев

Делегация лидеров европейских стран прибыла в Киев. Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приехали через Варшаву. Их фото из поезда опубликовал итальянский сайт RaiNews24.

Визит не был анонсирован заранее в целях безопасности. Представители ведущих стран Европы нанесли визит за день до того, как Еврокомиссия предположительно выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены Евросоюза. Автор статьи назвал три цели поездки. Во-первых, таким образом европейские чиновники продемонстрируют Владимиру Зеленскому поддержку в ответ на критику за промедление с поставками оружия.

Источник фото: RaiNews24

«Вторая цель — это российский президент. Ему должен быть дан четкий сигнал, что единство цели Европейского Союза не ставится под сомнение, даже при всех различных нюансах, вытекающих из не всегда совпадающих национальных интересов», — предположил итальянский журналист.

В-третьих, так Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги хотят показать союзникам, в том числе США, что Евросоюз обладает собственной стратегической автономией и ядром основателей, готовых вести Европу к еще большей интеграции.