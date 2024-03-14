Важное 14 марта 2024, 12:18 Медведев предложил российскую «формулу мира» по Украине Медведев предложил Украине признать поражение и безоговорочно капитулировать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине необходимо признать свое безоговорочное поражение и капитулировать в рамках российской «формулы мира». На это в Telegram-канале указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Таким образом политик отреагировал на инициативу украинской стороны по «формуле мира» президента Владимира Зеленского. Медведев отметил, что испытывает неодолимое чувство брезгливости, которое от дурного сюрреализма происходящего переходит в ощущение стыда.

Реклама

«Воли так называемой Украины к переговорам не просматривается. Для них реалией является „формула мира“ от клоуна в зеленом трико. Но все это выглядит искусственно, поэтому выход — сконструировать российскую формулу. Например, признание „Украиной“ поражения в военной составляющей конфликта, ее капитуляция и демилитаризация», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что в российской «формуле мира» есть пункт о признании мировым сообществом нацистского характера политического режима в Киеве, а также о денацификации всех органов власти в этой стране.

Кроме того, Медведев предложил создать на Украине временный парламент, который признает полное воссоединение ее территории с Россией.

Ранее Медведев заявил о невозможности проведения мирных переговоров с действующей украинской властью.