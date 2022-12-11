Мир 11 декабря 2022, 11:35 Медведев перечислил местонахождение врагов России Зампред Совбеза Медведев: враги России окопались в Японии, Австралии и Европе РИА «Новости»

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Враги России находятся не только на территории Украины, но еще и в ряде других государств на территории некоторых континентов. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наш враг окопался не только на территории Киевской губернии в Малороссии. Он и в Новой Зеландии, Австралии, Северной Америке, Европе и Японии», — написал он.

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Медведев напомнил, что украинские политики с русскими фамилиями открыто заявляют, что их враг находится в границах Российской Федерации.

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«Бешенство не лечится. Поэтому мы наращиваем производство мощных и новых средств поражения. В том числе тех, что основаны на уже новых принципах», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россия воспитала многих героев, которыми будет гордиться вся страна. В западных странах, отметил он, таких людей нет. Европу он назвал свихнувшей от интеллектуального упадка, а США — больными деменцией и разжиревшими.