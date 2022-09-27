Медведев не исключил применения Россией ядерного оружия | 360°

Мир 27 сентября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Медведев не исключил применения Россией ядерного оружия Зампред Совбеза Медведев заявил о праве применения Россией ядерного оружия РИА «Новости»

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Россия в случае необходимости способна применить ядерное оружие, однако этот процесс строго регламентируют соответствующие нормативные акты. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что в западных странах в последнее время все чаще говорят о неких ужасных последствиях для России в случае применения ядерного вооружения.

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«Если это будет необходимо, в заранее определенных случаях, Россия вправе использовать ядерное оружие. В соответствии с положениями политики государства о ядерном сдерживании», — написал он.

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Медведев уточнил, что такая вероятность существует в случае нападения на страну или ее союзников с использованием подобного типа вооружений.

«Или же если возникнет угроза дальнейшему существованию самого государства при агрессии с применением обычного вида вооружений», — добавил зампред Совбеза.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у США нет сведений о подготовке России к использованию ядерного оружия.

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