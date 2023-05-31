Мир 31 мая 2023, 09:19 Медведев назвал Британию «извечным врагом» России Зампред СБ Медведев: Британия ведет необъявленную войну против России Unsplash

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Британия является «извечным врагом» России, а сейчас фактически ведет против нее «необъявленную войну». На это указал зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну», — указал он.

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В соответствии с общепризнанным международным правом, регулирующим ведение войны, положение Британии можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны — это стоит уяснить «глуповатым чиновникам» страны, считает политик. Он добавил, что в таком случае любое британское должностное лицо — как военное, так и гражданское, если оно содействует конфликту — можно рассматривать как «законную военную цель».

Накануне глава МИД Британии Джеймс Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву, заявив, что Украина «имеет легитимное право защищаться» не только на своей территории, но и за пределами своих границ.