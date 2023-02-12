Мир 12 февраля 2023, 17:02 Медведчук заявил, что Порошенко открыто предлагал Путину забрать Донбасс Председатель политсовета ОПЗЖ Медведчук: Донбасс не был нужен Порошенко РИА «Новости»

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук появился в эфире белорусского телевидения СТВ. Кадр его выступления опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

Ведущая спросила, правду ли пишут СМИ, что в свое время бывший лидер Украины Петр Порошенко открыто предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс.

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«Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему (Путину — прим. ред.), пусть заберет», — заявил Медведчук.

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Политик подчеркнул, что бывший президент Украины пытался избавиться от Донбасса за ненадобностью.

Ранее Медведчук заявил, что нынешнее руководство Украины пустило под нож страну ради одобрения Запада. Он имел в виду президента страны Владимира Зеленского, который сменил маску миротворца на боевую, как только его рейтинги начали падать.