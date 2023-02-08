Мир 08 февраля 2023, 12:39 Зеленский пустил Украину под нож ради оваций и красивой позы — Медведчук Председатель политсовета ОПЗЖ Медведчук: Зеленский ради оваций пустил Украину под нож Сайт президента Украины

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Конфликт на Украине произошел из-за того, что к власти пришел самовлюбленный президент Владимир Зеленский, и это оказалось выгодно Западу. Законность и стабильность в своей стране он пустил под нож ради оваций, заявил РИА «Новости» председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Он сказал, что Владимир Зеленский переключился на боевую риторику после того, как рейтинг его партии «Слуги народа» обрушился и нависла угроза прихода к власти ОПЗЖ. Тогда, по словам Виктора Медведчука, бывший актер снял маску миротворца и обрек Украину на превращение в горячую точку.

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«Ради оваций и красивой позы Владимир Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — сказал политик.

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Председатель политсовета ОПЗЖ назвал действующего лидера киевского режима человеком с непомерным эго, который дорвался до власти. Запад льстит Владимиру Зеленскому, потому что обстоятельства сложились в его пользу — появился человек, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну.

Он считает, что вооруженный конфликт с Россией могли предотвратить, если бы президент занялся внутренними проблемами Украины. Но вместо этого, по словам Виктора Медведчука, он стал участником чужой политической игры.