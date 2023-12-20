Мир 20 декабря 2023, 16:41 Медведчук указал на разницу в отношении Путина и Зеленского к конфликту на Украине Медведчук: конфликт на Украине — трагедия для Путина и бизнес для Зеленского РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин воспринимает вооруженный конфликт на Украине как трагедию, а для украинского лидера Владимира Зеленского это бизнес. К такому выводу пришел председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье по итогам пресс-конференций двух глав государств.

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратил внимание, что Путин не призывал россиян повально идти на передовую. Зеленский же попытался последовать примеру президента России, но вышло комично, отметил политик.

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«Получилось, что ему не жалко своих граждан, а просто на мобилизацию денег нет», — указал Медведчук.

По словам председателя «Другой Украины», Зеленский разрушает свою страну и гонит людей на кровавую бойню за интересы других государств. Путин же основательно строит Россию, думая о нуждах и проблемах своих граждан, подчеркнул политик.

«Президент России не кривляется, не красуется и не пытается бросать пыль в глаза», — констатировал Медведчук.

Он добавил, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку только благодаря этому может построить политическую карьеру.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» отмечал, что президент Украины провел пресс-конференцию по итогам года, подражая Путину. По словам блогера, речами Зеленского не прониклись ни народ, ни журналисты, ни западные хозяева.