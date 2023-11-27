Мир 27 ноября 2023, 14:21 Медведчук сравнил Зеленского с попугаем из-за его риторики Медведчук заявил о поражении президента Украины Зеленского по всем фронтам Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский продолжил терпеть поражения «по всем фронтам». Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке для издания «Смотрим».

По его мнению, между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возник конфликт, который будет только усугубляться. Украинский лидер пытается заниматься военными вопросами, несмотря на свою некомпетентность в этой сфере, добавил Медведчук.

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«Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», — указал он.

Медведчук отметил, что военная риторика Зеленского является фарсом, который в дальнейшем приведет главу Украины к поражению.

«Он (Зеленский — прим. ред.) как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста», — заключил он.

Политик напомнил, что Зеленский опирается на Запад и «гастролирует по чужим странам в поисках денег», сообщил RT. Ранее украинский активист Александр Леменов предположил, что власть в стране в скором времени займут военные. По его словам, Украина может также потерять часть территорий.