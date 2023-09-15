Мир 15 сентября 2023, 19:40 Медведчук рассказал о работе над мирным планом по Донбассу Медведчук работал над планом по урегулированию в Донбассе с 2014 года РИА «Новости»

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Запрещенная на Украине партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с 2014 года работала над планом по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил в Telegram-канале бывший лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, сейчас возглавляющий движение «Другая Украина».

Фотографии проекта предоставления Донбассу автономии, датируемого июлем 2014 года, появились в Сети. Документ за подписью Медведчука нашли во время обыска у депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, которому предъявили обвинения в госизмене.

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«Этот документ был мною подготовлен по просьбе представителя ОБСЕ в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа — прим. ред.) Хайди Тельявини для разработки плана урегулирования ситуации в Донбассе», — пояснил Медведчук.

Позже документ взяли за основу для мирного плана ОПЗЖ по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам Медведчука, международные организации, власти Украины и ее американские покровители «проигнорировали предложения».

Ранее украинский политик заявил, что страны Запада начнут сокращать военную помощь Украине под предлогом растущей в стране коррупции.