Мир 31 августа 2023, 00:17 Медведчук назвал причину, из-за которой Запад скоро откажется поддерживать Украину Медведчук: Запад откажется дальше поддерживать Украину под предлогом коррупции Pxhere

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Запад постепенно начнет сокращать военную помощь Украине под предлогом растущей в стране коррупции. Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

Он напомнил, как западные страны перед носом киевского режима «крутили евроинтеграцией как морковкой». И когда Украина клюнула на уловки, властям страны объяснили, что ей ничего не светит из-за коррупционной проблемы.

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«И если сейчас заводится та же шарманка, значит, Украине опять чего-то традиционно не дадут. Скорее всего, финансовую и военную помощь будут сокращать», — высказался Медведчук.

Запад перестает обвинять Украину в коррупции только тогда, когда киевский режим делает то, что от него требуют. При этом реальная коррупция в республике никуда не исчезает. Более того, в последнее время она увеличилась в разы, заверил оппозиционер.

По его словам, если лишить коррупционную систему внешних вливаний, то «она не будет стоить ровным счетом ничего». А Запад, когда ему будет выгодно, откажется от своих обещаний и поддержки. Медведчук призвал следить за событиями, потому что Украину уже начали к этому готовить.