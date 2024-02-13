Мир 13 февраля 2024, 15:47 Медведчук раскрыл условия своего обмена в 2022 году Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых пленных наемников РИА «Новости»

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Бывший лидер украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что в 2022 году киевский режим обменял его на десятерых иностранных наемников. Его слова привело французское издание Omerta.

«Меня обменяли на воевавших на стороне Зеленского и попавших в российский плен десятерых иностранцев. Сам обмен стал многоступенчатым, в общих списках находились как украинские военные, так и иностранцы и боевики „Азова“*», — сказал политик.

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По указу Владимира Зеленского украинский парламент лишил Медведчука гражданства, а в 2023 году Рада проголосовала за снятие с него полномочий депутата. В ходе обмена в 2022 году политика передали российской стороне.

Ранее Медведчук сказал, что Зеленский совершил три очень серьезные ошибки, которые приведут Украину к краху. Таковыми он назвал вход президента в политику через шоу-бизнес, опору на нацистскую идеологию и слишком большие надежды на поставки оружия от Запада.

*Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.