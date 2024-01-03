Мир 03 января 2024, 23:17 Медведчук назвал три фатальные ошибки Зеленского Медведчук: нацизм и чужие деньги привели Зеленского к краху РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский совершил три ошибки, которые привели его к краху. К такому выводу пришел председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе smotrim.ru.

«Его политика стояла на трех китах: военной истерии, западной помощи и безрассудной мобилизации украинского общества. Сегодня ни на один из них нельзя опереться полностью», — указал он.

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По мнению Медведчука, первой ошибкой президента Украины стал вход в политику по законам шоу-бизнеса. Второй ошибкой он назвал опору Зеленского на нацистскую идеологию, которая основана на обвинении всех несогласных с политикой президента Украины «в работе на „вселенское зло“ в виде Москвы».

Третьей ошибкой Медведчук считает переоценку помощи со стороны Запада, которая не могла продолжаться вечно. Таким образом, «весь пар ушел в свисток и крутить колеса государства нечем», резюмировал председатель «Другой Украины».

Западные страны готовы сместить Зеленского с поста из-за масштабных провалов ВСУ и невозможности одержать победу в конфликте.