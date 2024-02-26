Мир 26 февраля 2024, 13:00 Медведчук назвал три урока, которые дал миру украинский майдан Медведчук: переворот на Украине 2014 года дал миру несколько уроков РИА «Новости»

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Произошедший в 2014 году государственный перевод на Украине дал несколько уроков всему миру. Об этом в авторской колонке на портале «Другая Украина» написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

По его словам, речь идет о следующих уроках: внешние силы способны воспользоваться политической ситуацией в стране, победившей стороне не удастся усидеть на двух стульях, и Западу верить нельзя.

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«Внешние силы способны в своих целях воспользоваться внутренними политическими протестами. Западные кураторы приватизировали народный протест через радикалов с нацистской идеологией, которые сумели стать реальными хозяевами государства», — отметил Медведчук.

Он отметил, что большая часть людей вышла на майдан, чтобы выразить недовольство ситуацией в стране, а не выступить за западный вектор государства.

«Западу нельзя верить. Второй майдан показал, что он способствовал перевороту в стране, а не стал посредником между оппозицией и властью», — добавил он.

Ранее Медведчук выразил мнение, что новый переворот на Украине способны провести военнослужащие.