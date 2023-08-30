Мир 30 августа 2023, 12:45 Шансы Украины на вступление в ЕС посчитали ничтожными Британский полковник Кемп назвал беспочвенными мечты Украины о вступлении в ЕС РИА «Новости»

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Вступление Украины в Евросоюз основано на ложных обещаниях брюссельских чиновников. В реальности никакого дальнейшего расширения ЕС на восток и вступления туда новых стран в обозримом будущем не наступит. Для этого есть две причины: серьезные финансовые затраты для блока и подрыв власти двух ведущих держав Е С Франции и Германии. Об этом в своей статье для газеты The Telegraph написал британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Он пояснил, что включение Украины в ЕС сделает ее самым бедным членом блока, где доход на душу населения в два раза ниже, чем в Болгарии. Кроме того ущерб от военных действий придется покрывать за счет общего бюджета европейских стран, который не выдержит такой нагрузки.

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Это лишит поддержки других бедных членов блока: Румынию, Венгрию, Грецию и Польшу. Основные доноры Германия и Франция вынуждено повысят свои расходы, что в условиях экономических потрясений скажется на устойчивости властей.

Кроме того, это подорвет выстроенный баланс сил в Евросоюзе, которым Франция и Германия эффективно управляют с самого начала. Украина станет пятым по численности населения членом ЕС. Это станет ее рычагом давления, так как при голосовании внутри блока учитывается количество жителей стран.

«Учитывая, что некоторые нынешние страны-участницы могут многое потерять как в плане экономических выгод, так и в плане национального суверенитета, масштабные изменения, необходимые для принятия Украины, несомненно, займут много лет и, возможно, в конечном итоге окажутся недостижимыми», — написал Кемп.

Автор подчеркнул, что самая большая услуга, которую сейчас может оказать Украине Евросоюз — это сказать правду, чтобы страна не питала неоправданных надежд, которым в обозримом будущем сбыться не суждено.

Глава Евросовет Шарль Мишель на этой неделе объявил, что главной темой октябрьского саммита стран ЕС станет вступление Украины и Молдавии. Он добавил, что окончательно вопрос расширения блока должен решиться к 2030 году.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля 2022 года. Тогда же Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Болгария и Словения призвали срочно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление.