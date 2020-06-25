Медики не выявили COVID-19 у президента Киргизии

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков не попал на парад Победы в Москве из-за коронавируса. COVID-19 выявили у двух его сопровождающих. Сам президент оказался здоров, однако ему пришлось отправиться на карантин.

«Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат на наличие заболевания. Президент Сооронбай Жээнбеков продолжает находиться в самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме», — сообщил официальный сайт лидера Киргизии.

Вся киргизская делегация вернулась в Бишкек из Москвы 24 июня и сдала анализы на коронавирус повторно. COVID-19 выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны. Болезнь у инфицированных проходит бессимптомно. Лечиться они будут дома в самоизоляции.

Коронавирус выявили у членов делегации из Киргизии по прилете в Москву. Жээнбеков решил воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и вернулся домой.

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня. Его решили перенести на полтора месяца из-за пандемии нового вируса. В столицу России приехали главы нескольких иностранных государств и руководители международных организаций.