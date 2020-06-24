Президент Киргизии прилетел на парад в Москву, но не попал на него. Все из-за коронавируса
«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.
После этого известия Жээнбеков решил воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Красную площадь во время парада «самым безопасным местом на всей планете».
Парад Победы в этом году перенесли на полтора месяца из-за пандемии коронавируса. Он состоялся в среду, 24 июня. Всех гостей праздника рассадили по принципу социального дистанцирования, предварительно проверив на 2019-nCoV.
Военная техника уже прошла по Красной площади, а президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием Победы россиян и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.