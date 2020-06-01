Медики из Уханя впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя коронавируса

В китайском Ухане, который стал очагом эпидемии коронавируса, за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19. Такие данные медики получили впервые с апреля.

На 31 мая в Ухане провели свыше 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет города по вопросам здравоохранения. Ни один из них не дал положительный результат.

«Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю», — отметили специалисты.

В комитете назвали полученные данные значимым результатом массового тестирования, которое проводят среди городского населения.

Скрининг всех жителей Уханя начали после того, как в городе выявили новые случаи заражения коронавирусом. Исследования стартовали 14 мая. За первые 10 дней специалисты провели свыше 6,5 миллиона тестов. Бессимптомных носителей вируса за этот период выявили 189.

Массово тестировать население власти решили после 9 мая. Тогда впервые после 4 апреля подтвердили новый случай COVID-19 и выявили 16 бессимптомных носителей. Все случаи носили локальный характер, у пяти инфицированных спустя стуки проявились клинические симптомы болезни. На скриниг власти пошли, чтобы оценить масштаб эпидемии и развеять страхисреди людей.

Из-за вспышки коронавируса Ухань закрыли от внешнего мира на 76 дней. В городе за это время подтвердили 50 340 случаев заражения, скончались 3869 человек. Выезжать из города разрешили с 8 апреля.