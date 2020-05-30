Китайские ученые выдвинули новую версию возникновения коронавируса

Источником возникновения коронавируса COVID-19 был вовсе не рынок в городе Ухань. С таким заявлением выступили китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты провели исследование, после которого пришли к выводу, что рынок морепродуктов в китайском городе Ухань не был источником происхождения коронавируса нового типа, пишет газета The Sun.

Ученые установили, что следы COVID-19 отсутствовали на образцах продуктов с рынка, указано в материале. При этом специалисты подтвердили версию о передаче инфекции человеку от летучих мышей. Таким образом ученые пришли к выводу, что распространяться коронавирус начал от инфицированного человека, который побывал на этом рынке морепродуктов. Однако специалисты считают, что первый контакт человека и вируса случился в другом месте.

При этом, ученые доказали, что 13 первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае не имеют никакого отношения к указанному рынку.