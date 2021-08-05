Тимановская объяснила выбор страны для переезда

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская переехала в Польшу по совету родителей, которые смогут ее там навещать. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

«Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я хочу, это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь. И мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша будет наилучшим для меня вариантом, потому что у них, возможно, получится также сюда приезжать ко мне, чтобы мы могли встречаться иногда», — объяснила Тимановская.

Несколько дней назад на Олимпийских играх в Токио спортсменку поставили на эстафету, хотя она к ней не готовилась. Девушка возмутилась и эмоционально раскритиковала это решение в социальных сетях. После этого ее решили отправить домой, однако в токийском аэропорту бегунья обратилась за помощью к полиции и Международному олимпийскому комитету (МОК).

Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс не исключил дисциплинарных мер после окончания разбирательств по этому случаю.