Мир 29 марта 2024, 01:07 «Мечтать не вредно». Лавров оценил статью Politico об изоляции России Глава МИД Лавров высмеял статью Politico о сценариях «деколонизации» России РИА «Новости»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о публикации Politico, где содержались различные варианты действий против России, в том числе об ее изоляции и отчуждении от постсоветского пространства. В интервью «Известиям» он оценил статью словами «мечтать не вредно».

«Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», — заявил глава дипведомства.

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Недавно издание Politico опубликовало пять сценариев действий США, в числе которых рассматривались изоляция России в ее собственных границах, а дальше инициация процесса ее внутреннего разрушения путем межэтнических распрей и даже терроризма. На это Лавров отметил, что это еще достаточно «щедрый сценарий», учитывая, что на Западе существует много вариантов «деколонизации» России.

Дипломат также обратил внимание на другой материал издания, в котором анализировалась внешняя политика и международные операции США. В статье отмечалось, что американское участие заканчивалось тогда, когда их бизнес «выжимал» из региона все, что ему было нужно. Украине следовало бы учесть этот момент.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада навязчиво и бездоказательно убеждают Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».