Мир 05 января 2023, 00:22 McDonald’s захотел уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса — СМИ Bloomberg: McDonald’s может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса из России Pxhere

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Сеть быстрого питания McDonald’s намерена уйти из Казахстана из-за перебоев с поставками мяса из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников агентства, руководство корпорации запретило казахстанской компании ТОО «Food Solutions KZ», которая владеет 24 ресторанами McDonald’s, закупать мясные котлеты в России.

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Перестроить схему поставок казахстанской компании не удалось, указано в материале. Это связано с тем, что закупка продукции в странах Европы и ее доставка по более высоким ценам в итоге привела бы работу ресторанов сети в Казахстане в убыток, отметила «Вечерняя Москва».

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В ноябре стало известно, что владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор приобретет полный пакет активов HAVI Россия (ООО «Рулог»). Эта компания занимается оптимизацией и управлением цепями поставок для ведущих мировых брендов, в том числе McDonald’s. В рамках сделки компания Говора получит 14 распределительных центров. Предприниматель оставит руководящий состав, а также сохранит рабочие места свыше 1200 сотрудникам.