Компания McDonald’s отказалась от сотрудничества с Danone, которая поставляла бутилированную воду. Теперь, по данным Le Figaro, в меню есть только вода в картонных стаканчиках. При этом телеканал France Info сообщил, что McDonald’s просто наливает воду из-под крана.

Стакан воды объемом 250 миллилитров будет стоить посетителям 1,70 евро (это примерно 140 рублей), за объем в 400 миллилитров надо заплатить 2,30 евро (примерно 195 рублей). Такой подход, как считают в McDonald’s, позволит сократить распространение пластика в мире. По данным компании, во Франции в среднем она продавала 75 миллионов бутылок.

Однако телеканал France Info выяснил, что McDonald’s больше не закупает минеральную воду, а наливает ее из-под крана и несколько раз пропускает через фильтр.

Сложившаяся ситуация вызвала недовольство со стороны властей.

Стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения составляет 0,003 евро (0,25 рубля) за литр, а McDonald’s продает ту же воду за семь евро (594 рублей) за литр, отметил заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дэн Лерт.

В McDonald’s же рассказали, что 90% опрошенных клиентов довольны новым предложением. Теперь, по словам представителей компании, у покупателей есть выбор при заказе воды: негазированная, газированная или водопроводная вода.

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