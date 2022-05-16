Сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald`s возобновит работу в России. Заведения откроются под новым брендом. Об этом ТАСС стало известно со слов источника в компании.

Возобновление работы планируют на первую половину лета. Компания сохранит меню и сотрудников. Новое название пока не разглашается.

Ранее стало известно о полном уходе McDonald`s с российского рынка. Представители компании заявили, что продают бизнес после более чем 30 лет работы в стране. Об этом рассказало агентство Reuters. Его сотрудники сообщили, что представители McDonald`s запустили процесс продажи компании. Потенциальные покупатели пока неизвестны.

McDonald`s впервые заявил о приостановке работы в России в начале марта. Генеральный директор корпорации Крис Кемпчински связал решение компании со спецоперацией на Украине. Таким образом они высказали свое несогласие с заявлениями российских властей о целях, причинах и задачах кампании. Кемпчински заявил 8 марта, что ценности McDonald`s не позволяют бренду продолжать работу в стране.