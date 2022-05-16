McDonald`s решил окончательно уйти с российского рынка

Компания McDonald`s заявила, что окончательно уходит из России. Сеть ресторанов успешно работала в стране более 30 лет.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — сказано в пресс-релизе компании, который процитировало РИА «Новости».

Агентство Reuters написало, что McDonald’s запустил процесс продажи своего бизнеса в России. При этом источник ТАСС заявил, что компания намерена возобновить работу на российском рынке под новым брендом в середине июня. При этом сеть ресторанов, меню и коллектив сохранят.

Компания еще в начале марта объявила о приостановке работы в России. Такое решение было принято после начала спецоперации РФ на Украине. Запад отреагировал на это санкциями. Многие бренды стали уходить с российского рынка, McDonald`s не стал исключением.

Первый ресторан McDonald`s открылся еще в СССР — 31 января 1990 года. Тогда кафе появилось около станции метро «Пушкинская» в Москве. Позже фастфуд завоевал в России большую популярность, McDonald`s пришел во многие российские города.