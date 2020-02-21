Матвиенко назвала «преступным» карантин на Diamond Princess

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение карантина на лайнере Diamond Princess, на котором у одного пассажира обнаружили коронавирус, — это преступное действие. По ее мнению, здоровых людей нужно было эвакуировать, а больных отправить на лечение.

«Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость», — приводит РИА «Новости» слова Матвиенко.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся туда 3 февраля. На судне находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Среди них было 24 россиянина. По решению властей с 5 февраля лайнер встал на карантин из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавируса.

Сейчас на борту Diamond Princess находятся менее двух тысяч человек. К вечеру четверга коронавирус выявлен у 634 пассажиров и членов экипажа. В этот же день стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы страны. Сейчас COVID-19 заразились уже более 77 тысяч человек по всему миру.