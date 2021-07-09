Мать Винника попросила власти Греции вернуть сына к детям в Россию

Мать Александра Винника — Вера Винник — призвала правительство Греции вернуть сына в Россию. На родине его ждут дети, которые не видели отца четыре года. Россиянину грозит экстрадиция в США.

«Я запросила встречу с министром юстиции, чтобы подать ему прошение, чтобы он отменил свое решение об экстрадиции Саши в Америку в связи с тем, что поменялись условия. У Саши умерла жена, двое детей остались одни. Я хочу попросить от имени детей, от своего имени, принять человеческое решение», — сказала мать Винника РИА «Новости».

Она заявила, что абсурдность обвинений доказали в суде во Франции.

Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Американские власти обвинили его в том, что он занимался легализацией доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют через биткоин-биржу BTC-e. Штаты считают, что таким образом россиянин отмыл не менее четырех миллиардов долларов. Виннику грозит 55 лет тюрьмы в США.

Россия и Франция требовала выдать Винника им. Франция обвиняла его в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, хотя на тот момент он уже находился в греческой тюрьме. В итоге французский суд оправдал россиянина по 19 из 20 обвинений.

«Я хочу обратиться к правительству Греции, к премьер-министру Греции, к президенту Греции, к министру юстиции — пожалуйста, не делайте детей сиротами, верните отца детям. Прошу вас! Вы отняли у моих внуков мать, так не отнимайте отца, не делайте их сиротами», — сказала Вера Винник.

Она добавила, что пока не известно, когда состоится встреча с министром юстиции. Женщина также намерена добиться встречи с уполномоченным по правам человека и попросить содействовать гуманному разрешению проблемы.