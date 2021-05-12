Россиянин Винник подал иск против президента Греции

Россиянин Александр Винник подал иск против президента Греции и 29 судей Госсовета. Исковое заявление было подано в связи с принятием судебного решения, противоречащего законам и нарушающего их.

Как сообщило РИА «Новости», президент Греции Катерина Сакелларопулу, которая ранее председательствовала в Госсовете, не явилась на слушания. Также не было и остальных ответчиков.

Россиянин требует признать решение Госсовета по его экстрадиции во Францию принятым с нарушением закона и возместить моральный и экономический ущерб. Винник выдвинул против Сакелларопулу иск на миллион евро. С Афанасиоса Рантоса, который после Сакелларопулу вел слушание дела россиянина и ставшего председателем Госсовета, истец потребовал 800 тысяч евро, к остальным судьям иски меньше.

Александр Винник был арестован в июле 2017 года во время отпуска в Греции по ордеру минюста США. В нарушение конституции Греции, Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения. Во время судебных слушаний в верховном суде — Ареопаге и в Госсовете — неоднократно нарушались права россиянина и сам процесс принятия решения.

Французские власти направили свой запрос в 2018 году, по которому Винника потом и отправили в Париж в 2020-м. Парижский суд приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Ему осталось отбыть из них полтора года. После этого россиянина ждет экстрадиция или в США, или в Россию. Эксперты говорят, что в Штатах его будут ждать еще более жесткие тюремные условия.