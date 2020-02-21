Неймар составил свой топ-5 лучших футболистов мира

На первую строчку своего рейтинга Неймар поставил Лионеля Месси («Барселона»), следом идет Луис Суарес («Барселона»). Третью строчку Неймар отдал своему коллеге по клубу Килиан Мбаппе («ПСЖ»). На четвертой строчке среди лучших футболистов по версии Неймара расположился Поль Погба («Манчестер Юнайтед»). Закрывает топ-5 Эден Азар («Реал»).

Бразилец также рассказал, что с удовольствием бы сыграл с Ромарио, Ибрагимовичем и Зиданом, и хотел быть участником прощального матча Роналдо за бразильскую сборную, который состоялся 7 июня 2011 года.

В декабре был назван обладатель «Золотого мяча», который по версии французского журнала France Football вручается лучшему игроку года. Им в шестой раз стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он признан самым успешным игроком в истории футбола.