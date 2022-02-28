Банк России объявил новые правила работы. Главное

Российские банки не смогут изменять условия по кредитам с фиксированной ставкой, все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что все средства на счетах людей остаются доступными.

«Важно поддержать не только банки, но и их клиентов. Рекомендуем проводить реструктуризацию кредитов, не назначать пени по таким кредитам», — сказала Набиуллина, комментируя решение ЦБ поднять ключевую ставку до 20%.

По ее словам, в России почти нет кредитов с плавающими ставками в рознице, но в корпоративном кредитовании такие кредиты есть, однако, как уточнила она, в их отношении риск ограничен.

Глава ЦБ добавила, что регулятор смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Говоря об отключении российских банков от SWIFT, она подчеркнула, что карты международных платежных систем продолжают работать внутри РФ.

«Российская Система передачи финансовых сообщений может заменить SWIFT, к ней могут присоединиться зарубежные участники», — добавила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ постоянно мониторит биржевые торги и при необходимости принимает меры. Так, 28 февраля интервенции на валютном рынке не проводились. Банк России продолжит принимать решения, чтобы обеспечить стабильность цен, поддержку финансового сектора и защиту экономики страны, заключила она.