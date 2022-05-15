Массовые протесты в Иране из-за цен показали на видео

Один человек погиб в ходе массовых протестов в Иране из-за повышения цен на продукты. Об этом телеканалу Al Arabiya сообщил депутат Ахмед Аваи.

Инцидент произошел на юго-западе страны, в населенном пункте Дезфуле, относящемся к провинции Хузестан.

Обстоятельства смерти погибшего не разглашаются, его личность пока не установлена.

Издание IRNA сообщало о задержании более чем 20 демонстрантов на митингах в Ясудже и Дезфуле.

Причиной протестов стало решение правительства сократить субсидирование продуктов первой необходимости, включая молочные продукты и растительное масло.

В Сети публиковали видео с погромами в иранских магазинах. Жители врывались в торговые залы и забирали все, что считали нужным.