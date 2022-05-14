Магазины Ирана начали громить из-за выросших цен. Видео

В Иране из-за взлетевших цен на продукты люди решили просто забрать необходимые товары из магазинов. Видео одного из погромов появилось в Сети.

В кадр попали опрокинутые лотки и разбросанные по полу пакеты и упаковки. «Посетители» торговой точки, не стесняясь, забирали с собой все найденное.

По данным Fox News, иранцы начали массово протестовать на фоне 300% роста цен на продовольствие. Товары подорожали из-за решения правительства сократить субсидирование продуктов питания.

Чтобы запастись необходимым по старым ценам, жители Ирана выстаивают многочисленные очереди.

Россия и Иран продолжат взаимовыгодное сотрудничество в продовольственной сфере. Российская сторона отмечала, что товары иранского производства по качеству не уступают западным брендам, которые ушли из РФ.