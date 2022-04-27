Массовые парады на 9 Мая отменили в Израиле

Израильские власти решили отменить проведение массовых парадов и шествий в стране на 9 Мая. О таком решении сообщила министр интеграции Пнина Тамено-Шете.

По словам министра, парады и шествия отменили из-за ситуации на Украине. Решение приняли совместно с организациями ветеранов Второй мировой войны. Вместо парадов и шествий на 9 Мая планируют провести церемонию на горе Герцля, где особое внимание уделят вкладу ветеранов в победу над нацистской Германией.

В России же продолжается подготовка к праздничным мероприятиям. В Москве провели пешую тренировку парада Победы с экипажами военной техники. Механики-водители и старшие расчеты механизированной колонны техники прошли по маршруту в ночь на 26 апреля.

Ночные тренировки на Красной площади в Москве запланированы также 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. Акцию «Бессмертный полк» в этому году проведут в очном формате. Об этом сообщил один из организаторов акции Сергей Макаров. Две предыдущие акции проходили в онлайн-формате в связи с пандемией.