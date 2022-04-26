Пешая тренировка парада Победы с экипажами военной техники прошла в Москве

Ночная пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники прошла в Москве. Эта техника примет участие в параде на Красной площади в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военные, как отметило РИА «Новости», изучили маршруты, а также наметили места построения техники на Тверской улице перед началом прохождения в день парада.

На некоторых улицах в центре Москвы на время тренировки закрывали проезд для автомобилей. В частности, водители не могли проехать по Тверской улице и вдоль Манежной площади.

На прошлой неделе жители и гости столицы засняли на видео подготовку к параду Победы. В Сети появились кадры, на которых видно, как по центру столицы в сопровождении полиции проходит колонна военной техники. Среди них были как грузовые автомобили, так и тяжелая бронетехника.

Ночные тренировки на Красной площади в Москве запланированы также 28 апреля и 4 мая, на 7 мая намечена генеральная репетиция.