Мир 12 января 2024, 00:24 Массовые митинги против правительства прошли в Словакии Markiza: массовые митинги против кабмина прошли в Словакии Freepik

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В Словакии прошли массовые акции протеста против правительства, манифестанты потребовали отставки кабинета министров в стране. Об этом сообщил телеканал Markiza.

По данным журналистов, в митингах участвовали «многие тысячи граждан». Протестующих организовали представители либеральных партий, которые лишились власти в республике после состоявшихся парламентских выборов в сентябре 2023 года.

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Акции протеста провели в городах Братислава, Нитра, Пиештяни, Банска-Бистрица, Приевидза, Жилина, Тренчин, Поважска-Бистрица, Прешов, Спишска-Нова-Весь, Трнава, Липтовски-Микулаш, Приевидза и Левице. Самый большой митинг прошел в центре Братиславы, люди собрались на площади Словацкого национального восстания. В собрании участвовали около 20 тысяч человек.

Причиной для начала протестов в стране стало решение кабмина упразднить в правовой системе государства управление специальной прокуратуры. Закон приняли 6 декабря. На следующий день после этого в Братиславе активисты устроили большой антиправительственный митинг.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия является единственной страной, которая способна противостоять западным странам. По его словам, они не могут победить РФ.